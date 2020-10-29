ТОП-5 зарплат гендиректоров украинских государственных предприятий (инфографика)

Уже не первый год зарплаты украинских чиновников являются болезненным вопросом для Украины. Порой сложно понять, за что руководители госкомпаний получают баснословные суммы.
Один из самых высокооплачиваемых чиновников в Украине – глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев. В январе текущего года он получил 2,08 млн грн, что в более чем в 2 раза превысило размер зарплаты американского президента Дональда Трампа.
Вторую строчку нашего рейтинга чиновников с самыми высокими зарплатами занял генеральный директор ПАО “Укрпочта” Игорь Смелянский, его зарплата в январе составила 1,88 млн грн. Такая же сумма потребовалась на зарплаты 314 почтальонов.
Еще одним директором госпредприятия с нереально высокой зарплатой стал руководитель ГП “Антонов” Александр Донец. За декабрь 2019 года он получил зарплату и премии на 1,33 млн грн – столько денег потребовалось для того, чтобы выплатить зарплаты в том же месяце 85 сотрудникам предприятия.
В наш ТОП-5 чиновников из самыми высокими зарплатами также попали директор КБ “Южное” Александр Дегтярев и руководитель Администрации морпортов Украины Райвис Вецкаганс.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки7 ч. назад - 5496 18
В Украине по-новому будут штрафовать за маски на подбородкахВчера, 16:00 - 4624 12
Степанов допустил введение карантина "выходного дня" в Украине6 ч. назад - 785 7
От 8500 грн: Рада намерена усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых5 ч. назад - 290 4
Украинские брокеры-мошенники обманули европейских инвесторов7 ч. назад - 684 2
Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки7 ч. назад - 5496 18
Почему стоит подписывать договор о сдаче жилья в аренду8 ч. назад - 2458 1
Сколько стоит жилье в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 20:01 - 1973
Рада в первом чтении поддержала законопроект об "удаленной работе"Вчера, 17:03 - 1880
Межбанк: как американские выборы отразились на валютеВчера, 18:25 - 1013
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Позавчера, 12:10 - 857
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1002 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 866
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1292
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 982