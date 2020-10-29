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ТОП-5 зарплат гендиректоров украинских государственных предприятий (инфографика)

ТОП-5 зарплат гендиректоров украинских государственных предприятий (инфографика)

Уже не первый год зарплаты украинских чиновников являются болезненным вопросом для Украины. Порой сложно понять, за что руководители госкомпаний получают баснословные суммы.

Один из самых высокооплачиваемых чиновников в Украине – глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев. В январе текущего года он получил 2,08 млн грн, что в более чем в 2 раза превысило размер зарплаты американского президента Дональда Трампа.

Вторую строчку нашего рейтинга чиновников с самыми высокими зарплатами занял генеральный директор ПАО “Укрпочта” Игорь Смелянский, его зарплата в январе составила 1,88 млн грн. Такая же сумма потребовалась на зарплаты 314 почтальонов.

Еще одним директором госпредприятия с нереально высокой зарплатой стал руководитель ГП “Антонов” Александр Донец. За декабрь 2019 года он получил зарплату и премии на 1,33 млн грн – столько денег потребовалось для того, чтобы выплатить зарплаты в том же месяце 85 сотрудникам предприятия.

В наш ТОП-5 чиновников из самыми высокими зарплатами также попали директор КБ “Южное” Александр Дегтярев и руководитель Администрации морпортов Украины Райвис Вецкаганс.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен. По его словам, основной причиной роста зарплат стало повышение МЗП, а также восстановления деловой активности на рынке занятости.

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По материалам Комментарии
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