0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

В ЕС назвали три сценария возобновления полетов

В ЕС назвали три сценария возобновления полетов

У Евроконтроля есть три сценария выхода авиации из карантина и возобновления полетов. Они зависят от доступности вакцины от коронавируса.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Евроконтроля.

В наиболее вероятном сценарии трафик 2024 года составит лишь 92% от показателя 2019 года.

Прогноз основан на трех основных сценариях:

  • Первый сценарий предусматривает, что вакцина будет летом 2021 года. Тогда она станет доступной для путешественников. Объем трафика вернется к уровню 2019 года только в 2024 году.
  • Второй сценарий предусматривает, что вакцина будет в 2022 году. Тогда объем трафика вернется к уровню 2019 года только в 2026 году.
  • Третий сценарий. Вакцина неэффективна. Сохраняется инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров: до 2029 года объемы передвижения вернутся к уровню 2019 года.

Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года, говорится в прогнозе Евроконтроля.

“Это катастрофическая картина для авиационной отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.