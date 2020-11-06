В ЕС назвали три сценария возобновления полетов

У Евроконтроля есть три сценария выхода авиации из карантина и возобновления полетов. Они зависят от доступности вакцины от коронавируса.
Соответствующий прогноз опубликован на сайте Евроконтроля.
В наиболее вероятном сценарии трафик 2024 года составит лишь 92% от показателя 2019 года.
Прогноз основан на трех основных сценариях:
Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года, говорится в прогнозе Евроконтроля.
“Это катастрофическая картина для авиационной отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности”, – говорится в сообщении.
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