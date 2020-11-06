ТОП-10 самых популярных подержанных авто октября (инфографика)

Сервис Auto.ria сделал подборку самых популярных легковушек октября. Это реальная картина того, чем живет украинский вторичный авторынок.

Аналитика выведена на основе данных по 80 903 операциям купли-продажи легковых автомобилей, которые, по информации ГСЦ МВД, были проведены в октябре 2020 года.

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В рейтинге моделей в который раз все стабильно, перемещений по сравнению с предыдущим месяцем едва ли не меньше всего за весь год. Важное уточнение: позицию отдельных авто в списке не стоит считать прямым советом покупать. В частности, «Ланос», ряд «ВАЗов» и некоторые подобные варианты, продажи которых в свое время форсировали искусственным ограничением импорта авто с пробегом, оказались на довольно высоких позициях именно благодаря такой не совсем честной «поддержке». И, конечно, из-за низкой цены.

По типу горючего преобладали бензиновые версии (47%), машин с ГБО было 26,2%, дизельных – 25,3%. Доля легковых с гибридными силовыми установками достигла всего 0,6%, электромобилей – 0,7%.



Инфографика: Auto.ria

Еще меньше было машин, работающих исключительно на газовом топливе 0,2%. Однако о них стоит упомянуть отдельно: в предыдущие месяцы на «вторичке» таких было единицы, в октябре – уже более 200. Еще больше их среди импортируемых авто. То есть, хоть в процентах доля «чисто газовых» легковушек незначительна, однако они становятся все более заметными, как отдельный подвид.

Неплохо шли торги в прошлом месяце и в премиум-сегменте: куплено 19 Bentley, 13 Maserati, 6 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 2 Lamborghini и один Fisker. И это без учета спецверсий определенных моделей, которые в силу специфики их записи в реестры МВД невозможно вычленить среди «стандартных» машин.