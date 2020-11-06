0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

ТОП-10 самых популярных подержанных авто октября (инфографика)

ТОП-10 самых популярных подержанных авто октября (инфографика)

Сервис Auto.ria сделал подборку самых популярных легковушек октября. Это реальная картина того, чем живет украинский вторичный авторынок.

Аналитика выведена на основе данных по 80 903 операциям купли-продажи легковых автомобилей, которые, по информации ГСЦ МВД, были проведены в октябре 2020 года.

Читайте также: Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газ

В рейтинге моделей в который раз все стабильно, перемещений по сравнению с предыдущим месяцем едва ли не меньше всего за весь год. Важное уточнение: позицию отдельных авто в списке не стоит считать прямым советом покупать. В частности, «Ланос», ряд «ВАЗов» и некоторые подобные варианты, продажи которых в свое время форсировали искусственным ограничением импорта авто с пробегом, оказались на довольно высоких позициях именно благодаря такой не совсем честной «поддержке». И, конечно, из-за низкой цены.

По типу горючего преобладали бензиновые версии (47%), машин с ГБО было 26,2%, дизельных – 25,3%. Доля легковых с гибридными силовыми установками достигла всего 0,6%, электромобилей – 0,7%.


Инфографика: Auto.ria

Еще меньше было машин, работающих исключительно на газовом топливе 0,2%. Однако о них стоит упомянуть отдельно: в предыдущие месяцы на «вторичке» таких было единицы, в октябре – уже более 200. Еще больше их среди импортируемых авто. То есть, хоть в процентах доля «чисто газовых» легковушек незначительна, однако они становятся все более заметными, как отдельный подвид.

Личное авто, такси или каршеринг – что выгоднее

Неплохо шли торги в прошлом месяце и в премиум-сегменте: куплено 19 Bentley, 13 Maserati, 6 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 2 Lamborghini и один Fisker. И это без учета спецверсий определенных моделей, которые в силу специфики их записи в реестры МВД невозможно вычленить среди «стандартных» машин.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.