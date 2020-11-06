ТОП-10 самых популярных подержанных авто октября (инфографика)

Сервис Auto.ria сделал подборку самых популярных легковушек октября. Это реальная картина того, чем живет украинский вторичный авторынок.
Аналитика выведена на основе данных по 80 903 операциям купли-продажи легковых автомобилей, которые, по информации ГСЦ МВД, были проведены в октябре 2020 года.
Читайте также: Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газ
В рейтинге моделей в который раз все стабильно, перемещений по сравнению с предыдущим месяцем едва ли не меньше всего за весь год. Важное уточнение: позицию отдельных авто в списке не стоит считать прямым советом покупать. В частности, «Ланос», ряд «ВАЗов» и некоторые подобные варианты, продажи которых в свое время форсировали искусственным ограничением импорта авто с пробегом, оказались на довольно высоких позициях именно благодаря такой не совсем честной «поддержке». И, конечно, из-за низкой цены.
По типу горючего преобладали бензиновые версии (47%), машин с ГБО было 26,2%, дизельных – 25,3%. Доля легковых с гибридными силовыми установками достигла всего 0,6%, электромобилей – 0,7%.
Инфографика: Auto.ria
Еще меньше было машин, работающих исключительно на газовом топливе 0,2%. Однако о них стоит упомянуть отдельно: в предыдущие месяцы на «вторичке» таких было единицы, в октябре – уже более 200. Еще больше их среди импортируемых авто. То есть, хоть в процентах доля «чисто газовых» легковушек незначительна, однако они становятся все более заметными, как отдельный подвид.
Неплохо шли торги в прошлом месяце и в премиум-сегменте: куплено 19 Bentley, 13 Maserati, 6 Aston Martin, 5 Rolls-Royce, 2 Lamborghini и один Fisker. И это без учета спецверсий определенных моделей, которые в силу специфики их записи в реестры МВД невозможно вычленить среди «стандартных» машин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловатьсяВчера, 08:06 - 2040 11
Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна в Украине - ЗеленскийВчера, 19:32 - 582 9
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияПозавчера, 14:14 - 2039 8
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламентеВчера, 13:01 - 2403 7
В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнесаВчера, 12:44 - 1693 7
Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)Вчера, 09:04 - 9916 4
Будет ли дефолт в Украине: каких действий МВФ ожидают в парламентеВчера, 13:01 - 2403 7
Самые распространенные мифы о РРОВчера, 11:00 - 2035 2
Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90% - индексы взлетели до рекордаВчера, 16:00 - 1970
Банки не согласны на уступки, - малый бизнес выступил против неподъемных комиссий за карточные платежиВчера, 15:15 - 1923
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Вчера, 12:10 - 558
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Позавчера, 13:10 - 287
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 651 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1129 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1627