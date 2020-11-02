Межбанк: понедельник пройдет очень напряженно

Этот понедельник пройдет очень напряженно на валютном рынке с сохранением интриги по дальнейшему тренду по курсу. Определяющими будут три фактора:

Психологический – существенное проседание доллара в конце прошлой недели до уровней 28,12/28,15 к вечеру 6 ноября с одной стороны – начнет провоцировать часть отложенного спроса у тех местных покупателей и тех нерезидентов, кто может себе позволить подождать максимально низких котировок. С другой стороны – усилит желание активно продавать валюту у экспортеров, которые видя снижение котировок – будут более сговорчивы по курсу на опасениях его дальнейшего падения. Такой расклад психологически сработает в пользу гривны на межбанке.

Экономический – у бизнеса проходят расчеты с персоналом за октябрь, скоро предстоят квартальные уплаты налога на прибыль. Это заставляет клиентов накапливать гривну под эти операции, а дефицит гривны всегда работает на укрепление нацвалюты.

Кроме этого, 11 ноября – в США отмечают День ветеранов. Это американский выходной и украинский рынок по доллару будет работать на ТОМе. Это неинтересно многим нашим клиентам и они будут спешить закрыть свои сделки по этой валюте сегодня-завтра или сразу в четверг, что может увеличить спрос и это уже негативно скажется на межбанке.

Политический – напряженная ситуация вокруг Конституционного суда, а также интрига вокруг дальнейшего поведения Дональда Трампа после подведения итогов президентских выборов будет влиять на настроения участников рынков. Как международного, так и украинского. И на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что отразится и на курсе евро относительно гривны.

Из дополнительного – новость о возможном введении карантина выходного дня в Украине отразится негативно на поведении межбанка, так как бизнес не понимает своих перспектив на ближайшее время и часть компаний начнет активнее закрывать свои внешние контракты, а часть – наоборот, остановит свои операции до большей определенности в вопросе карантина.

По прогнозам в этот понедельник объем операций на межбанке составит до $160-200 млн при заключении до 530-610 сделок.

Курсы межбанка по прогнозу 9 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,10 – 33,70 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,12 / 28,15

евро – 33,35 / 33,39

Курсы валют на Межбанке

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