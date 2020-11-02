Минцифры готовит проекты для привлечения инвестиций - Федоров

Министерство цифровой трансформации уже нарабатывает проекты для привлечения инвестиций в Украину.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в FACEBOOK.

«Минцифра готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину. Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долл. Команда Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат — Дія City, е-Резидентство», – отметил Федоров.

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По его словам, 30 приоритетных проектов будут в основе долгосрочной стратегии.

Вице-премьер-министр напомнил о том, что правительство презентовало экономический аудит страны. Был сделан комплексный анализ состояния Украины, чтобы определить допущенные ошибки за годы независимости государства. Это позволит выбрать самые эффективные направления развития. «1 триллион долларов ВВП нереализованного потенциала — результат незавершенных реформ, их изменения, отсутствия долгосрочной экономической стратегии. Столько потеряла Украина. Нереализованный потенциал украинской земли составляет 85 млрд долл., недр – 409 млрд долл., воды – 12 млрд долл., а лесов — 40 млрд долл., географического расположения Украины — 407 млрд долл», – отметил Федоров.

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