Кому в Украине платят 25 тысяч за работу дома: самые популярные вакансии

В Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам (25 тысяч гривен) и менеджерам по продажам (20 тысяч гривен).

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на аналитиков Jooble. В среднем же зарплаты составляют от 10 до 25 тысяч гривен.

Самые популярные вакансии:

Диспетчер на дому – 10 000 грн;

Оператор call-центра – 15 000 грн;

Преподаватель / репетитор английского языка – 17 000 грн;

Картограф – 17 000 грн;

Менеджер по продажам – 20 000 грн;

Контент-менеджер – 10 000 грн;

Менеджер по туризму – 15 000 грн;

Логист – 9000 грн;

IT Sales manager – 25 000 грн;

SMM -специалист – 12 000 грн.

Справка Finance.ua:

Согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше.

В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход свыше 62,5 тыс. грн в месяц.

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