Кому в Украине платят 25 тысяч за работу дома: самые популярные вакансии

В Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам (25 тысяч гривен) и менеджерам по продажам (20 тысяч гривен).
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на аналитиков Jooble. В среднем же зарплаты составляют от 10 до 25 тысяч гривен.
Самые популярные вакансии:
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