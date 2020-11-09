0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 293 0

Кому в Украине платят 25 тысяч за работу дома: самые популярные вакансии

Кому в Украине платят 25 тысяч за работу дома: самые популярные вакансии

В Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам (25 тысяч гривен) и менеджерам по продажам (20 тысяч гривен).

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на аналитиков Jooble. В среднем же зарплаты составляют от 10 до 25 тысяч гривен.

Самые популярные вакансии:

  • Диспетчер на дому – 10 000 грн;
  • Оператор call-центра – 15 000 грн;
  • Преподаватель / репетитор английского языка – 17 000 грн;
  • Картограф – 17 000 грн;
  • Менеджер по продажам – 20 000 грн;
  • Контент-менеджер – 10 000 грн;
  • Менеджер по туризму – 15 000 грн;
  • Логист – 9000 грн;
  • IT Sales manager – 25 000 грн;
  • SMM-специалист – 12 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • Согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше.
  • В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход свыше 62,5 тыс. грн в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.