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МАУ отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив

МАУ отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив

МАУ объявила об отмене рейсов из Львова и Харькова в Тель-Авив с 8 ноября 2020 года.

Об этом пишет avianews.com.

На какой период прекращены полеты. Согласно сообщению авиаперевозчика, полеты из Львова прекращены до конца зимней навигации, т.е. до конца марта 2021 года. Между Харьковом и Израилем МАУ не будет летать до 5 декабря 2020 года.

Причина. Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Какие полеты продолжит авиакомпания:

  • авиаперевозчик намерен продолжить полеты из Киева, Одессы, Днепра в Тель-Авив;
  • рейсы из Киева будет выполняться восемь раз в неделю, из Одессы — два раза в неделю, Днепра — один раз в неделю;
  • после планируемого возобновления рейсов Харьков-Тель-Авив 6 декабря МАУ намерена обслуживать маршрут один раз в неделю.

В авиакомпании не исключают возможности дальнейшей корректировки расписания при изменении эпидемиологической ситуации в стране.

Справка Finance.ua:

  • В настоящее время Украина разрешает въезд пассажирам из Израиля вне зависимости от гражданства. Т.к. страна сейчас находится в зеленой зоне, 14-дневная самоизоляция по прилету или сдача ПЦР-теста на коронавирус не нужны.
  • Въезд иностранцев в Израиль сейчас запрещен. Исключение делается для иностранцев, проживающих в Израиле, состоящих в браке с гражданами Израиля, проходящих обучение, работающих по контракту или в случаях гуманитарного характера.

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По материалам Finance.UA
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