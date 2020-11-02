МАУ отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив

МАУ объявила об отмене рейсов из Львова и Харькова в Тель-Авив с 8 ноября 2020 года.
Об этом пишет avianews.com.
На какой период прекращены полеты. Согласно сообщению авиаперевозчика, полеты из Львова прекращены до конца зимней навигации, т.е. до конца марта 2021 года. Между Харьковом и Израилем МАУ не будет летать до 5 декабря 2020 года.
Причина. Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.
Какие полеты продолжит авиакомпания:
В авиакомпании не исключают возможности дальнейшей корректировки расписания при изменении эпидемиологической ситуации в стране.
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