Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнеса

Правительство планирует создать Фонд гарантирования кредитов и Фонд фондов для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.
Об этом говорится в Национальной стратегии экономического развития до 2030 года.
Кабинет Министров заложил в векторы экономического развития до 2030 года создание единого интегрированного гарантийного инструмента — Фонда гарантирования кредитов, ориентированного на высокорисковые или с недостаточным уровнем финансирования малые и средние предприятия.
К таким предприятиям предлагается отнести, в частности инновационные, культурные и творческие отрасли, предприятия, которые переходят от ресурсо- и энергоемких моделей к более устойчивым, а также применяют цифровые и инновационные методы ведения бизнеса.
Правительство также планирует упрощение доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса путем создания государственного Фонда фондов «как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов».
Якорной инвестицией для Фонда фондов может выступать государственное финансирование, при этом дополнительное финансирование от международных финансовых организаций и от других государств будет способствовать привлечению частных инвесторов в МСБ.
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