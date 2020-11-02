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Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнеса

Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнеса

Правительство планирует создать Фонд гарантирования кредитов и Фонд фондов для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.

Об этом говорится в Национальной стратегии экономического развития до 2030 года.

Кабинет Министров заложил в векторы экономического развития до 2030 года создание единого интегрированного гарантийного инструмента — Фонда гарантирования кредитов, ориентированного на высокорисковые или с недостаточным уровнем финансирования малые и средние предприятия.

К таким предприятиям предлагается отнести, в частности инновационные, культурные и творческие отрасли, предприятия, которые переходят от ресурсо- и энергоемких моделей к более устойчивым, а также применяют цифровые и инновационные методы ведения бизнеса.

Правительство также планирует упрощение доступа к капиталу для малого и среднего бизнеса путем создания государственного Фонда фондов «как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов».

Якорной инвестицией для Фонда фондов может выступать государственное финансирование, при этом дополнительное финансирование от международных финансовых организаций и от других государств будет способствовать привлечению частных инвесторов в МСБ.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам аудита экономики страны должна быть не декларацией, а планом, который является обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от смены руководителей.
По материалам Финансовый клуб
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