Межбанк: гривна завершила неделю "на позитиве"

В пятницу тренд по укреплению гривны на межбанке продолжился. Доллар подешевел до 28,12/28,15 гривен, евро – до 33,3559/33,3915 гривен и рубль просел с утренних 0,3657/0,3661 до 0,3615/0,3620 к концу дня.

Предложение по доллару превышало спрос, что и стало причиной укрепления гривны относительно американской валюты, а проседание котировок евро и рубля на нашем рынке стало результатом пересчета их курса относительно гривны и соотношения пар евро/доллар и доллар/рубль на международных площадках.

НБУ выкупил в середине дня порядка $20 млн по 28,09 гривен, а затем еще долго стоял с котировкой покупки по 28,07 гривен. Но по наблюдениям участников рынка это было низким уровнем и регулятору особо никто ничего и не продал по такой цене.

Ход торгов:

Предложение практически с самого утра превышало спрос и доллар с утренних 28,23/28,25 гривен уже к 11 часам просел до 28,20/28,215 гривен и до 28,13/28,145 к 12 часам. НБУ вышел с покупкой по 28,09 гривен и выкупил порядка $20 млн.

Это ненадолго стабилизировало рынок, но затем курс постепенно начал снова проседать. НБУ вышел во второй раз с покупкой уже по 28,07 гривен, что было явно ниже рынка, но показало ему ориентир по нижнему значению на сегодня. Покупатели и продавцы оживились и уровень котировок 28,09/28,105-28,11 с небольшими отклонениями продержался почти до 15 часов.

Котировка НБУ 28,07 гривен за доллар при таком рынке была не актуальной и по наблюдениям участников рынка по этой цене ему практически ничего не продали.

К 16 часам на единичных сделках доллар чуть вырос до 28,10/28,12 гривен, а затем на совсем уже мелких объемах курс подтянули до 28,12/28,15 к концу сессии.

Главные события 6 ноября на межбанке:

1. Доллар за день подешевел с 28,23/28,25 до 28,12/28,15 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк дважды выходил на рынок и покупал доллар по 28,09 и по 28,07 гривен. По оценкам участников рынка, НБУ купил в первый раз около $20 млн и во второй – практически ничего (максимум до $1 млн), так как его уровень был явно ниже рынка.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1736 гривен, а официальный на 9 ноября установлен на отметке 28,1375 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,09 / 28,11

евро – 33,36 / 33,38

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875

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