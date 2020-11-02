Система BankID принесла банкам 2 млн грн дохода за три месяца

Подключенные сегодня к Системе BankID НБУ банки вместе составляют долю в размере 87% рынка платежных карт. И новая коммерческая модель Системы позволила банкам получить 2 млн грн дохода за три месяца.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
“Наша задача – сделать Систему BankID НБУ доступной для каждого клиента банка в Украине. Ведь система экономит время и облегчает жизнь украинцев, упрощает их доступ к государственным, коммерческим и финансовым услугам” – отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
Читайте также: Шабан объяснил, почему банки не перешли на видеоидентификацию
Как отметила Ольга Васильева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, для банков, выступающих в роли идентификаторов, актуальным является вопрос размера тарифов за успешные подтверждения идентификации по своим клиентам.
“Такой тариф должен быть справедливым, а его размер зависит от совокупности факторов”, – пояснила она.
Важным индикатором является то, что Система BankID НБУ востребована среди коммерческих поставщиков услуг. Если раньше в этой роли к системе подключались преимущественно финансовые компании, то сейчас Национальный банк получает заявки на подключение от компаний из других сегментов – страховые компании, телеком-операторы, бюро кредитных историй.
“Возможность проведения удаленной идентификации без физического присутствия значительно упрощает процедуры получения услуг для клиентов и обретает все большую популярность среди населения, особенно в период пандемии и при необходимости минимизации физических контактов. А внедренная с июля коммерческая модель Системы BankID НБУ дала возможность банкам уже получать за это дополнительный доход”, – сообщила Ольга Васильева. Благодаря участию в системе по новой модели за июль-сентябрь 2020 года банки получили 2 млн грн дохода.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Могут ли за долги выселить из квартиры - разъяснение МинюстаПозавчера, 16:00 - 4591 9
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 4958 6
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 567 4
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 14148 3
Оплатят гражданам коммуналку за четыре месяца: правительство Грузии поддержит население в отопительный сезонВчера, 07:45 - 676 3
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 19837
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 14148 3
Какие активы нужно покупать, чтобы застраховаться от грядущего обвала рынка акций: советы инвестораВчера, 09:30 - 5285 1
Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил КабминВчера, 08:20 - 4958 6
Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жильяВчера, 12:05 - 4071
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 96
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 449 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 873 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1465
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1346 7