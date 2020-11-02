Система BankID принесла банкам 2 млн грн дохода за три месяца

Подключенные сегодня к Системе BankID НБУ банки вместе составляют долю в размере 87% рынка платежных карт. И новая коммерческая модель Системы позволила банкам получить 2 млн грн дохода за три месяца.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Наша задача – сделать Систему BankID НБУ доступной для каждого клиента банка в Украине. Ведь система экономит время и облегчает жизнь украинцев, упрощает их доступ к государственным, коммерческим и финансовым услугам” – отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

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Как отметила Ольга Васильева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, для банков, выступающих в роли идентификаторов, актуальным является вопрос размера тарифов за успешные подтверждения идентификации по своим клиентам.

“Такой тариф должен быть справедливым, а его размер зависит от совокупности факторов”, – пояснила она.

Важным индикатором является то, что Система BankID НБУ востребована среди коммерческих поставщиков услуг. Если раньше в этой роли к системе подключались преимущественно финансовые компании, то сейчас Национальный банк получает заявки на подключение от компаний из других сегментов – страховые компании, телеком-операторы, бюро кредитных историй.

“Возможность проведения удаленной идентификации без физического присутствия значительно упрощает процедуры получения услуг для клиентов и обретает все большую популярность среди населения, особенно в период пандемии и при необходимости минимизации физических контактов. А внедренная с июля коммерческая модель Системы BankID НБУ дала возможность банкам уже получать за это дополнительный доход”, – сообщила Ольга Васильева. Благодаря участию в системе по новой модели за июль-сентябрь 2020 года банки получили 2 млн грн дохода.

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