НАПК планирует упростить заполнение е-деклараций - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует максимально упростить процесс заполнения деклараций для должностных лиц, как с технической, так и с юридической точки зрения.
Об этом заявил председатель НАПК Александр Новиков в интервью Украинскому радио.
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«Мы хотим упростить максимально, насколько это возможно. В том числе в технической части, и в юридической части заполнения деклараций. Все люди, которые не причастны к коррупционным практикам, работают на благо граждан – для них должно быть очень легко заполнять декларацию», – отметил глава НАПК.
Он добавил, что до перезагрузки НАПК была обеспечена нестойкая модель функционирования Реестра деклараций, при которой оборудование для его работы ежегодно арендовалось, находясь при этом на территории государственного предприятия «Украинские специальные системы».
После перезагрузки НАПК уже начало закупку оборудования, которое будут администрировать работники Агентства.
«Мы в этом году предусматриваем переход на новые серверы реестра деклараций… Это во-первых. Во-вторых, будет новый программный продукт, более удобный Реестр. Потому что мы понимаем, что 900 тысяч человек заполняют декларации, и мы дадим им удобный сервис. Антикоррупционная стратегия как раз предполагает, что быть добропорядочным должно быть легко», – добавил Новиков.
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