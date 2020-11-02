ЕБРР продолжит инвестировать в дороги в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить 65 млн евро на дорожную инфраструктуру в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что ЕБРР будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне. Пилотные проекты появятся уже в 2021 году в Херсонской и Днепропетровской областях.

“В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро – на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области. Планируемая дата утверждения проекта – 21 марта 2021 года”, – говорится в сообщении министерства.

Заместитель министра финансов Александр Кава подчеркнул, что одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне.

“Рад, что работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки”, – подчеркнул замминистра.