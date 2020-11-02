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Правительство определило 30 приоритетных проектов в экономике до 2030 года

Правительство определило 30 приоритетных проектов в экономике до 2030 года

Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе презентации результатов аудита государства. Документ доступен по ссылке.

В перечне проектов создания экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг; уменьшение доли государства в экономике; развитие финансового сектора и уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес.

“Это секторы, которые будут в основе нашей долгосрочной стратегии развития, а именно, часть из них представлена ​​в уменьшении доли государства в экономике.

Также это развитие финансового сектора, уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес, значительный рост объемов разведки и добычи собственных полезных ископаемых, развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе, благоприятный налоговый и правовой режим для инновационных и исследовательских компаний, цифровая экономика, репутация страны в мире и усиление торговой дипломатии, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг”, – сказал Шмыгаль.

Одной из стратегических целей развития экономики Украины до 2030 года является привлечение в развитие энергетической системы 40 млрд долларов, говорится в документе “Векторы экономического развития 2030”.

Из 40 млрд долларов на генерацию планируется привлечь 23 млрд долларов, на передачу и распределение – 17 млрд долларов. Предполагается привлечение 10 млрд долларов инвестиций в возобновляемую энергетику и формирование доли ВИЭ в общем производстве электроэнергии на уровне 25%.

При этом предлагается рассмотреть возможность производства водорода с использованием лишней электроэнергии в системе с целью его дальнейшего экспорта в ЕС. Наряду с этим планируется сокращение доли угольной генерации, а также рост доли биомассы в производстве тепловой энергии до 30%.

Справка Finance.ua:

  • Правительство представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал нереализованный потенциал.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Стратегия экономического развития до 2030 года по результатам аудита экономики страны должны быть не декларацией, а планом, обязательным для исполнения всеми ветвями власти, независимо от смены руководителей.

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По материалам Економічна Правда
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