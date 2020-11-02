Платные камеры принесли Минюсту уже 1,3 млн грн

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уплачено 1 миллион 340 тысяч гривен.
Об этом пресс-служба Министерства юстиции сообщает на странице в FACEBOOK.
“По состоянию на 3 ноября уже получено более 1 миллиона 340 тысяч гривен за пользование камерами с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах”, – говорится в сообщении.
Самая большая сумма уплачена за пользование платными камерами в Киевском СИЗО – 828 197 грн.
На этой неделе первые поступления от платных камер для проведения ремонтов в камерах обычных получило Днепровское учреждение исполнения наказаний – за пользование помещениями с улучшенными условиями пребывания здесь было уплачено 2200 грн.
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