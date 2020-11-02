Bentley полностью перейдет на электромобили к 2030 году

Уже в следующем году бренд Bentley представит два новых плагин-гибрида, а первая полностью электрическая модель появится на свет к 2025 году.

Как сообщает CNBC, производитель планирует полностью перейти на электрифицированные авто к 2030 году.

В настоящее время единственным плагин-гибридом Bentley является внедорожник Bentayga.

«Будущее Bentley будет полностью электрическим», – сказал главный инженер Bentley Маттиас Рабе.

Телеканал отмечает, что это решение является важным шагом для автопроизводителя, который известен своими суперроскошными автомобилями с 8- и 12-цилиндровыми двигателями.

Напомним, летом Bentley объявила, что сократит до 1000 рабочих мест, или почти четверть своих сотрудников, в рамках программы «добровольного увольнения», поскольку ее бизнес-планы «явно сорвались из-за влияния пандемии».