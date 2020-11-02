Кабмин представил результаты аудита государства: основные показатели

Правительство сегодня представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.

Об этом говорится в презентации правительства.

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“Инвестиционный потенциал Украины – это 63 млрд долл. Наш регион весьма привлекателен для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов инвестиций”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в пять раз ниже частных переводов наших работников.

“Мы должны поднимать привлекательность Украины для иностранных инвесторов”, – отметил Премьер-министр.

По данным аудита, 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской.

Сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В целом 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.

В вопросе водных ресурсов в настоящее время неиспользованный потенциал составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.

По данным аудита, 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. При этом производство мебели в Украине значительно ниже.

Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.

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В презентации указано, что в вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Впрочем, в металлургии, минеральных продуктах и ​​агропродукции потенциал выше.

В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.

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