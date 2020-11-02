Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина лишилась триллиона долларов ВВП. Причиной этому стал нереализованный потенциал.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

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“Один триллион долларов ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления”, – Шмыгаль.

Напомним, ранее в “макроэкономическом и монетарном обзоре” Нацбанка сообщалось, что падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось в четыре раза.

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