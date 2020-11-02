Еврокомиссия пересмотрела прогноз для экономики еврозоны

Экономика стран еврозоны сократится на 7,8% по результатам 2020 года, и это будет самое большое падение в истории ЕС.

Об этом говорится в новом прогнозе Еврокомиссии.

Летом Брюссель прогнозировал большее падение по итогам года – до 8,7%. Однако теперь Еврокомиссия пересмотрела прогноз в сторону роста.

“Беспрецедентный объем принятых мер, особенно по краткосрочным рабочим схемам, позволил сдержать рост уровня безработицы по сравнению с падением экономической активности”, – говорится в прогнозе.

В последующие два года в еврозоне ожидается экономический рост – на 4,2% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июле Брюссель был более оптимистичным и прогнозировал, что в 2021 году ВВП еврозоны вырастет на 6,1%.

В Еврокомиссии отметили, что основным риском является ухудшение ситуации с пандемией, что потребует более жестких мер здравоохранения и приведет к более серьезному и длительного воздействия на экономику.

“Это побудило к анализу сценариев двух альтернативных путей эволюции пандемии – более положительного и отрицательного – и их экономического влияния. Также существует риск того, что шрамы, оставленные пандемией в экономике, – такие как банкротство, длительная безработица и перебои с поставками – могут быть более глубокими и иметь длинные последствия”, – говорится в прогнозе.

Прогноз предусматривает увеличение совокупного государственного дефицита еврозоны с 0,6% ВВП в 2019 году до примерно 8,8% в 2020 году. В 2021 году ожидается его снижение до 6,4% и 4,7% в 2022 году.