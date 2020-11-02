Счетная палата ставит под сомнение рост ВВП на 4,6% в следующем году

Счетная палата считает, что рост экономики в размере 4,6%, который закладывается в проект государственного бюджета на 2021 год, является достаточно оптимистичным.
Об сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя презентацию проекта государственного бюджета на 2021 год.
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“Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6%, это довольно оптимистично. Учитывая сложившуюся ситуацию, есть риски, что такого не будет достигнуто”, – сказал Пацкан.
Свое мнение он аргументировал, в частности, карантинными ограничениями, которые продлятся до конца 2020 года, и рецессией в промышленности.
«Статистика демонстрирует увеличение количества больных коронавирусом. Продолжается рецессия в промышленности и других отраслях, также уменьшилось кредитование экономики, существенно сократились капитальные поступления. Все это приведет к непоступлению доходов бюджета в запланированных объемах», – предостерег глава Счетной палаты.
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