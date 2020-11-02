Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Народные депутаты большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №4100 об изменениях в Бюджетный кодекс. Они системно связаны с проектом Госбюджета.

Так, за законопроект №4100 высказались 253 парламентария, против – 17, воздержались 62 нардепа, а не голосовали 28.

Дело в том, что бюджетный процесс не состоит из одобрения исключительно закона о Госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются системно с ним связанные изменения в Бюджетный кодекс.

Что предусматривают изменения:

Урегулирование вопроса формирования местных бюджетов и межбюджетных отношений на новой территориальной основе.

Введение механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Предоставление правительству права на проведение сделок с государственными деривативами за счет осуществления государственных заимствований сверх определенных объемов.

Урегулирование привлечения на возвратной основе средств Единого казначейского счета для покрытия кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета с соблюдением предельного объема дефицита госбюджета.

Направление в 2021 году средств на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.

Законопроект также должен обеспечить реализацию статьи 351 Налогового кодекса в соответствии с законом “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Принятие документа должно согласовать с Высшим советом правосудия перераспределение расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации, что приводит к изменению объемов расходов судов, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Кроме того, законопроект должен согласовать терминологический аппарат и положения Бюджетного кодекса с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, Налоговый кодекс, законы “О публичных закупках”, “О местном самоуправлении в Украине”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин”, “О среднем образовании”.

По мнению бюджетного комитета Рады, законопроект № 4100 требовал существенной доработки. Заметим, что первая попытка проголосовать его Рада провалила. Следовательно, бюджетный комитет дорабатывал его в течение 40 минут, а уже на внеочередном заседании парламента в 12:00 документ одобрили.

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