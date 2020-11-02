Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Народные депутаты большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №4100 об изменениях в Бюджетный кодекс. Они системно связаны с проектом Госбюджета.
Так, за законопроект №4100 высказались 253 парламентария, против – 17, воздержались 62 нардепа, а не голосовали 28.
Дело в том, что бюджетный процесс не состоит из одобрения исключительно закона о Госбюджете. Вместе с ним обычно принимаются системно с ним связанные изменения в Бюджетный кодекс.
Что предусматривают изменения:
Кроме того, законопроект должен согласовать терминологический аппарат и положения Бюджетного кодекса с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, Налоговый кодекс, законы “О публичных закупках”, “О местном самоуправлении в Украине”, “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин”, “О среднем образовании”.
По мнению бюджетного комитета Рады, законопроект № 4100 требовал существенной доработки. Заметим, что первая попытка проголосовать его Рада провалила. Следовательно, бюджетный комитет дорабатывал его в течение 40 минут, а уже на внеочередном заседании парламента в 12:00 документ одобрили.
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