Доходы бюджета предлагают увеличить на 20 миллиардов

Бюджетный комитет ВР внес изменения в проект бюджета перед первым чтением, в частности предлагают увеличение доходов на 20 миллиардов гривен и расходов на 17 миллиардов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Так, в проекте доходы бюджета выросли более чем на 20 миллиардов гривен. Рост ожидается за счет увеличения плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличения нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.

Дополнительно правительство разрешило госбанкам кредитовать Укрэнерго под государственные гарантии.

Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов.

Основные статьи повышения расходов – депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, в распределении которой участвуют нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.

Из ведомств больше всего получит Минфин (+7,4 млрд грн) на субвенцию на соц-эконом развитие.

Мининфраструктуры на Программу по развитию аэропортной инфраструктуры выделяется дополнительные 3 миллиарда гривен.

Минкульт получит +2,5 миллиарда гривен на Фонд развития заведений общегосударственного значения.

В Минздрав поступит +1,5 миллиарда гривен на “создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака”.

На строительство аэропорта Днепропетровск подразделение Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) получит еще +1,5 миллиарда гривен.

В Министерство иностранных дел поступит дополнительно 0,9 миллиарда гривен на содержание дипломатических учреждений за рубежом.

На содержание Госпотребслужбы +0,6 миллиарда гривен получит Минэкономики.