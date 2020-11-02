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НБУ назвал количество участников финансового рынка

НБУ назвал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 октября 2020 года в Украине действуют 74 банка и 2079 участников рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В октябре количество действующих банков не изменилось, а количество небанковских финучреждений уменьшилось на одно.

Сейчас небанковский рынок состоит из 195 (non-life) рисковых (было 196) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 303 ломбардов (было 304), 324 кредитных союзов (было 327), 147 лизинговых компаний (было 145), 1026 финансовых компаний (было 1025), 65 (страховых брокеров было 64).

На платежном рынке по-прежнему действуют 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В октябре финансовый рынок пополнили один ломбард ООО «Фокстер продакт и компания», две финансовые компании «Европейский микрофинансовый альянс» и «Смарт пей», две лизинговые компании ООО «Олмакс групп» и ООО «Сандора», один страховой брокер ООО «Благосостояние та защита».

Сразу три кредитных союза, один страховщик, два ломбарда и одна финкомпания ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из госреестра финучреждений.

В целом октябрь отметился наибольшим количеством запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий, начиная с июля. Получено 580 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов поступило от финкомпаний, ломбардов и лизингодателей – 458, от кредитных союзов – 39 и страховщиков – 83.

В октябре согласовано самое большое за последние 4 месяца количество запросов приобретения существенного участия в финкомпаниях (15 запросов на приобретение существенного участия в 12 компаниях); внесено наибольшее количество учреждений в ГРФУ и другие реестры (6 компаний).


Инфографика: НБУ

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По материалам Finance.UA
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