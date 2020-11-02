LeoGaming стала генеральным партнером FinRetail 2020

Fintech-компания LeoGaming стала генеральным партнером конференции FinRetail 2020, которая состоится 20 ноября 2020 года. Один из топ-менежеров компании Денис Рыков выступит с докладом об особенностях работы платежного процессинга для бизнеса.

Основные темы

Ивент пройдет как в онлайне, так и в оффлайн-формате и расскажет о лучших бизнес-кейсах от авторитетных экспертов, успешных менеджеров-практиков финансового рынка и ритейла. В фокусе FinRetail 2020 — возможности, которые появились у retail индустрии в 2020 году, и которыми она воспользовалась или воспользуется в будущем.

Местом проведения стал Mercure Kyiv Congress Hotel (ул. Вадима Гетьмана, 6, ТРЦ «Космополит»). Конференция пройдет 2мя тематическими сессиями/потоками:

01. Поток «Retail» рекомендуется посетить: предпринимателям, собственникам бизнеса, занимающихся розничной торговлей, директорам департаментов / руководителям направлений продаж, маркетологам, бренд и PR менеджерам, а также представителям компаний, которые предлагают инновационные решения и технологии для торговли.

02. Поток «Finance» рекомендуется посетить: заместителям председателей правления банков, страховых компаний, СЕО микро-финансовых компаний, руководителям департаментов розничного бизнеса, стратегии, маркетинга, рекламы и PR, IT, рисков, а также представителям компаний-поставщиков решений для розничного бизнеса.

Детальнее узнать о пакетах для участников, программе, наличии свободных мест и зарегистрироваться можно здесь.

Спикеры

Антонина Мурашко – президент Украинской ассоциации платежных систем.

– президент Украинской ассоциации платежных систем. Кристина Кармазина – руководитель Направления диджитал продуктов ПриватБанка.

– руководитель Направления диджитал продуктов ПриватБанка. Денис Рыков – Lead Project Manager LEOGAMING .

– Lead Project Manager . Марина Авдеева – совладелец СК «Арсенал Страхование».

– совладелец СК «Арсенал Страхование». Юрий Гладкий – СЕО , совладелец GRAPE .

– , совладелец . Евгений Васильцов – руководитель yправления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка.

– руководитель yправления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка. Алексей Миропольский – коммерческий директор группы компаний Portmone.com.

– коммерческий директор группы компаний Portmone.com. Анастасия Давыдова – коммерческий директор CityConsult Development, бывший маркетинг директор Multiplex Holding, президент клуба маркетинг директоров The CMO Club CIS .

А также представители НБУ, ассоциаций UAPS, ВАФК, Минцифры. Всего больше 25 спикеров, с которыми детальней можно познакомится на странице мероприятия: http://bit.do/fKL9Z.

Принять участие в конференции можно как в формате оффлайн так и онлайн. Важно знать, что в связи с пандемией, вызванной вирусом COVID 19, количество билетов на присутствие оффлайне в этом году ограничено.