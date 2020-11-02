Стоимость строительства в III квартале 2020 года возросла на 2,1%

Строительно-монтажные работы в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом подорожали на 2,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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В сообщении отмечается, что в третьем квартале больше всего подорожали строительно-монтажные работы по строительству комплексных промышленных сооружений – на 7,5%.
Строительство жилых и нежилых зданий подорожало на 1,3%.
Меньше подорожало строительство транспортных сооружений – на 0,5%.
В то же время индекс цен на строительно-монтажные работы в сентябре 2020 по сравнению с августом 2020 года составляет 101,9%, а по сравнению с сентябрем 2019 года – 105,7%.
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