Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет производиться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Из списка исключены Мегабанк и Банк Сич, но добавлен банк «Украинский капитал».
В настоящее время уполномоченными являются 44 банка: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Агропросперис Банк», АО «КБ «Аккордбанк», АО «Акцент-Банк», АО «Альфа-банк», АО «Банк Альянс», АО «Банк Восток», АО КБ «Банк Глобус», АО «Восточно-банк «Грант», АО «Идея банк», АО АКБ «Индустриалбанк», АО «Банк «Клиринговый Дом», АО «Коммерческий Индустриальный Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Банк Кредит Днепр», АО «Кредитвест Банк», АО «Креди Агриколь Банк», АО «Кредобанк», АО «Кристалбанк», АО АКБ «Львов», АО «МетаБанк», АО «Международный инвестиционный банк», АО «Мотор-банк», АО «МТБ банк», АО «ОТП банк», АО АБ «Пивденный», АО «Пиреус банк МКБ», АО «Поликомбанк», АО «Полтава-банк», АО «ПРАВЭКС-БАНК», АО «ПроКредит банк», АО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ), АО «АКБ «Радабанк», АО «Райффайзен банк Аваль», АО «Таскомбанк», АО «Банк «Украинский капитал», АО «Укрстройинвестбанк», АО «УкрСиббанк», АО «Универсал Банк», АО «Банк Форвард», АО «Юнекс Банк».
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