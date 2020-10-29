Словакия обновила условия въезда для украинцев

В Словакии со 2 ноября ввели новые правила въезда для Украинцев. Теперь попасть в страну разрешено только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Dennik N.

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По данным СМИ, со следующего понедельника, 9 ноября, Словакия планирует начать проводить тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной. То есть, всем, кто пересекает границу, придется на месте сдавать тест.

В то же время премьер-министр страны отметил, что количество открытых пунктов пересечения границы могут уменьшить, а время, когда можно будет пройти через КПП, может быть ограничено.