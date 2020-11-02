В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартиры

В Украине резко дорожает жилье. Согласно обновленным данным Государственной службы статистики, квартиры прибавили в цене 10%. Больше всего подорожали, естественно, столичные квартиры.

Как и сколько можно сэкономить, если выбрать жилье в пригороде, пишет сайт “Сегодня”.

Спрос на квартиры в жилых комплексах в пригородах Киева действительно большой. Потому что комплексы строятся со своей инфраструктурой. В типичной трехкомнатной квартире в одном из таких комплексов Софиевской Борщаговки есть панорамные окна и индивидуальное отопление – двухконтурный котел. Один контур работает на подогрев пола, второй – на подогрев горячей воды. При покупке она обойдется значительно дешевле, чем такая же квадратура в самом Киеве. Без ремонта ее стоимость составит 55 тысяч долларов, с ремонтом – от 65 до 80 тысяч долларов.

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Однако в пригороде Киева можно найти и более бюджетные варианты. Жилье за ​​пределами Киева в среднем на 50% дешевле, чем в столице. Например, сразу за городом однокомнатная квартира в новом комплексе обойдется в 30 тысяч долларов. В десяти километрах от Киева – 25 тысяч. Если отъехать чуть дальше – 20 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры на въезде в столицу стоят 45 тысяч долларов. В десяти километрах от Киева – 38 тысяч. А вот чуть дальше от города – 35 тысяч долларов.

Самые дорогие – трехкомнатные квартиры. Такое жилье ближе к Киеву хозяину будет стоить 65 тысяч долларов. В радиусе 10 километров от столицы – 55 тысяч. А вот трехкомнатные апартаменты чуть дальше от города стоят 48 тысяч долларов.

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