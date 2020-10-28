Пять банков получили более 10 млрд грн рефинанса

Национальный банк на аукционе 30 октября предоставил пяти банкам 10,345 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

«30.10.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 5-ти банков на 10 345,8 млн грн по процентной ставке 6% годовых», – сообщает регулятор.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

Аккордбанк – 150 млн грн;

Банк «Авангард» – 140 млн грн;

МИБ – 37,5 млн грн;

Мисто Банк – 18,3 млн грн.

В то же время НБУ не указал название пятого банка, получившего наибольший рефинанс в 10 млрд грн, вероятно из-за того, что он был предоставлен сроком до 30 дней, а в этом случае информация не разглашается.

Следующий аукцион по краткосрочному рефинансированию состоится 6 ноября, по рефинансированию на срок до пяти лет – 13 ноября.