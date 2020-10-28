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Пять банков получили более 10 млрд грн рефинанса

Пять банков получили более 10 млрд грн рефинанса

Национальный банк на аукционе 30 октября предоставил пяти банкам 10,345 млрд грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

«30.10.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 5-ти банков на 10 345,8 млн грн по процентной ставке 6% годовых», – сообщает регулятор.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

  • Аккордбанк – 150 млн грн;
  • Банк «Авангард» – 140 млн грн;
  • МИБ – 37,5 млн грн;
  • Мисто Банк – 18,3 млн грн.

В то же время НБУ не указал название пятого банка, получившего наибольший рефинанс в 10 млрд грн, вероятно из-за того, что он был предоставлен сроком до 30 дней, а в этом случае информация не разглашается.

Следующий аукцион по краткосрочному рефинансированию состоится 6 ноября, по рефинансированию на срок до пяти лет – 13 ноября.

По материалам Финансовый клуб
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