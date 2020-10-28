0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Закрепленные сообщения, трансляция геопозиции, плейлисты: Telegram запустил обновления

Закрепленные сообщения, трансляция геопозиции, плейлисты: Telegram запустил обновления

Разработчики Telegram объявили о появлении сразу нескольких обновлений, которые усовершенствовали работу с мессенджером.

Об этом говорится в блоге Telegram.

В частности, теперь в одном чате можно закрепить сразу несколько важных сообщений: теперь можно быстро переключаться между закрепленными сообщениями или просмотреть весь список на отдельном экране, нажав на новый значок в панели вверху чата.

Закрепление сообщений стало доступно не только в группах и каналах, но и в личной переписке.

В мессенджере также улучшили трансляции геопозиции пользователя.

“Когда друзья транслируют геопозицию в реальном времени, Вы можете настроить оповещения об их приближении — это поможет не разминуться на улице или вовремя выйти навстречу гостю. Кроме того, на карте теперь обозначено направление движения пользователей”, — говорится в сообщении.

При отправке нескольких музыкальных файлов их можно сгруппировать в плейлист — так их удобнее прослушивать, пересылать и комментировать.

Подобным образом можно отправлять и файлы любых других форматов. Как и в фотоальбомах, любой из сгруппированных файлов можно выбрать отдельно.

С появлением комментариев в каналах повысилась активность подписчиков, и теперь у администраторов есть еще один инструмент, чтобы отслеживать реакцию аудитории.

В дополнение к общей статистике канала, можно получить подробную статистику для каждой отдельной публикации — включая список публичных каналов, в которые пересылали сообщение.

Тем временем разработчики приложения для Android продолжают дополнять его плавными анимациями. На этот раз изменения коснулись переключения композиций в музыкальном плеере и галочек отправки сообщений.

Еще одно нововведение для пользователей Android: при просмотре фотографии можно быстро отредактировать ее и отправить обратно, без необходимости сохранять и загружать заново.

Для этого нужно просто развернуть фотографию на весь экран и нажать на значок кисти — например, чтобы быстро обвести нужный фрагмент или добавить стикер.

Разработчики также добавили анимированные эмодзи. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо отправить в любой чат один из соответствующих эмодзи отдельным сообщением. Если нажать на соответствующую опцию в чате, анимацию дополнят звуковые эффекты.

Новая версия приложения уже доступна пользователям Telegram для Android в каталоге Google Play и в виде APK. Теперь обновление доступно и пользователям iOS.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.