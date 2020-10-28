Закрепленные сообщения, трансляция геопозиции, плейлисты: Telegram запустил обновления

Разработчики Telegram объявили о появлении сразу нескольких обновлений, которые усовершенствовали работу с мессенджером.
Об этом говорится в блоге Telegram.
В частности, теперь в одном чате можно закрепить сразу несколько важных сообщений: теперь можно быстро переключаться между закрепленными сообщениями или просмотреть весь список на отдельном экране, нажав на новый значок в панели вверху чата.
Закрепление сообщений стало доступно не только в группах и каналах, но и в личной переписке.
В мессенджере также улучшили трансляции геопозиции пользователя.
“Когда друзья транслируют геопозицию в реальном времени, Вы можете настроить оповещения об их приближении — это поможет не разминуться на улице или вовремя выйти навстречу гостю. Кроме того, на карте теперь обозначено направление движения пользователей”, — говорится в сообщении.
При отправке нескольких музыкальных файлов их можно сгруппировать в плейлист — так их удобнее прослушивать, пересылать и комментировать.
Подобным образом можно отправлять и файлы любых других форматов. Как и в фотоальбомах, любой из сгруппированных файлов можно выбрать отдельно.
С появлением комментариев в каналах повысилась активность подписчиков, и теперь у администраторов есть еще один инструмент, чтобы отслеживать реакцию аудитории.
В дополнение к общей статистике канала, можно получить подробную статистику для каждой отдельной публикации — включая список публичных каналов, в которые пересылали сообщение.
Тем временем разработчики приложения для Android продолжают дополнять его плавными анимациями. На этот раз изменения коснулись переключения композиций в музыкальном плеере и галочек отправки сообщений.
Еще одно нововведение для пользователей Android: при просмотре фотографии можно быстро отредактировать ее и отправить обратно, без необходимости сохранять и загружать заново.
Для этого нужно просто развернуть фотографию на весь экран и нажать на значок кисти — например, чтобы быстро обвести нужный фрагмент или добавить стикер.
Разработчики также добавили анимированные эмодзи. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо отправить в любой чат один из соответствующих эмодзи отдельным сообщением. Если нажать на соответствующую опцию в чате, анимацию дополнят звуковые эффекты.
Новая версия приложения уже доступна пользователям Telegram для Android в каталоге Google Play и в виде APK. Теперь обновление доступно и пользователям iOS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на StarlinkПозавчера, 22:48 - 2533 24
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛПВчера, 10:52 - 5913 15
Газ в Украине будут считать по-новомуВчера, 09:02 - 3131 14
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2116 10
Ferrari отсудила у клиента €300 тысяч за фото, "порочащие репутацию" (фото)Позавчера, 20:40 - 2954 7
Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФЛПВчера, 10:52 - 5913 15
Газ в Украине будут считать по-новомуВчера, 09:02 - 3131 14
В Украине по-новому будут штрафовать за маскиВчера, 16:00 - 2723
Миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2116 10
«Метро на Троещину»: какие из 22 станций новой ветки киевского метрополитена построят первымиВчера, 12:46 - 1339 3
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)Позавчера, 12:10 - 723
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 942 4
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 813
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1231
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 949