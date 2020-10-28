Укравтодор рассказал, сколько украинцев трудоустроил

В рамках проекта «Дороги и работа» за период май-октябрь в дорожной отрасли трудоустроены 20 168 человек.

Об этом говорится в сообщении компании на FACEBOOK.

Большая стройка продолжается в каждом регионе страны – на финишной прямой 3700 км дорог, дорожные организации продолжают набор специалистов и ищут около 200 новых сотрудников.

За последние две недели октября трудоустроены 1041 человек, открытыми остаются 140 вакансий.

Подробнее о трудоустройстве в дорожной отрасли и открытых вакансиях можно узнать на сайте проекта Дороги и работа

Справка Finance.ua:

В мае 2020 года Укравтодор совместно с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа».

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По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. человек.

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