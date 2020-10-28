0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Укравтодор рассказал, сколько украинцев трудоустроил

Укравтодор рассказал, сколько украинцев трудоустроил

В рамках проекта «Дороги и работа» за период май-октябрь в дорожной отрасли трудоустроены 20 168 человек.

Об этом говорится в сообщении компании на FACEBOOK.

Большая стройка продолжается в каждом регионе страны – на финишной прямой 3700 км дорог, дорожные организации продолжают набор специалистов и ищут около 200 новых сотрудников.

За последние две недели октября трудоустроены 1041 человек, открытыми остаются 140 вакансий.

Подробнее о трудоустройстве в дорожной отрасли и открытых вакансиях можно узнать на сайте проекта Дороги и работа

Справка Finance.ua:

  • В мае 2020 года Укравтодор совместно с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта «Дороги и работа».

Читайте также: Большая стройка: правительство ищет дорожников без опыта и готово платить от 9 тыс. грн

  • По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. человек.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸 👝

По материалам tid.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.