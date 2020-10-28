В Украине растут долги по зарплате: в «Слуге народа» назвали причину

В Украине долги по зарплате растут во всех сферах экономики, главная причина этому – коронакризис.
Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.
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«На самом деле задолженность растет сейчас во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом, сложившейся ситуацией. Если вы возьмете 2019 год, то там сравнительно небольшие суммы задолженности по выплате зарплат, но коронакризис – ну это такое явление, которое влияет на всех. Если частное предприятие закрывается, не работает, у него нет денег на выплаты зарплаты, то, наверное, мало что тут можно сделать», – сказал он.
Отметим, что, согласно данным омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по зарплате в Украине выросла на 24% до 200 млн долларов.
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