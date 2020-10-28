В Украине растут долги по зарплате: в «Слуге народа» назвали причину

В Украине долги по зарплате растут во всех сферах экономики, главная причина этому – коронакризис.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Читайте также: Какая задолженность считается безнадежной

«На самом деле задолженность растет сейчас во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом, сложившейся ситуацией. Если вы возьмете 2019 год, то там сравнительно небольшие суммы задолженности по выплате зарплат, но коронакризис – ну это такое явление, которое влияет на всех. Если частное предприятие закрывается, не работает, у него нет денег на выплаты зарплаты, то, наверное, мало что тут можно сделать», – сказал он.

Отметим, что, согласно данным омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по зарплате в Украине выросла на 24% до 200 млн долларов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.