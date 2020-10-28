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АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн

АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Ощадбанк на 1 млн 057 тыс. 865 грн за неподачу информации по требованию в установленный срок.

По данным АМКУ, соответствующее решение принято на заседании 30 октября 2020 года.

«Значительный размер штрафа связан с учетом Комитетом отягчающих обстоятельств дела при принятии решения. В частности Ощадбанк не предоставил информацию, которая требовалась АМКУ с целью сбора доводов и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде проведения концентрации без разрешения органов Комитета», – говорится в сообщении.

АМКУ проводил расследование соблюдения требований законодательства при приобретении Ощадбанком в собственность активов, имеющих признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращения на залоговое имущество.

АМКУ подчеркивает, что законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получения разрешения на концентрацию, несмотря на защиту банком своих прав как кредитора (исключая ситуаций, предусмотренных пунктом 5 части третьей статьи 22 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»).

«Отказ ПАО «Государственный ощадный банк Украины» в предоставлении информации по требованию Комитета привел к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования. То есть, это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей», – отмечает АМКУ.

Там также считают, что создание госбанком такой ситуации может свидетельствовать о намерении скрыть информацию, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Таким образом АМКУ принял решение о признании совершения Ощадбанком нарушения и наложении штрафа на госбанк.

Согласно условиям МВФ, к концу этого года в капитал Ощадбанка должен был зайти инвестор ЕБРР, но скорее всего этого не произойдет. Также неизвестна будущая доля ЕБРР в капитале госбанка.

По материалам Финансовый клуб
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