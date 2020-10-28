Единый казначейский счет опустел почти на треть

По состоянию на 1 ноября 2020 года остаток средств на Едином казначейском счете составляет 15,146 млрд грн.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной казначейской службы.

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Это на 28,8% или на 6,13 млрд грн меньше показателя на 1 октября (21,275 млрд грн).

По состоянию на 1 ноября 2019 года остаток средств на ЕКС составлял 53,086 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем по состоянию на сегодня.

В сентябре остаток средств на ЕКС сократился более чем вдвое с 45,657 млрд грн по состоянию на 1 сентября.

В сентябре-октябре 2019 года в госказне было почти 62 млрд грн.

Предыдущий рекордный остаток средств на ЕКС был в сентябре 2017 года, когда в госказне было 63,1 млрд грн.

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, другие обязательные платежи госбюджета, из которых органами Государственного казначейства производятся платежи в пользу субъектов хозяйствования, которые выполнили работы или предоставили услуги распорядителям бюджетных средств.

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