Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 62,5 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

C++ программист 62 500 грн

Программист Java 54 000 грн

Net-программист 50 000 грн

Python-программист 50 000 грн

Тим лидер 50 000 грн

Magento-программист 49 800 грн

Full stack программист 40 000 грн

Web-аналитик 40 000 грн

IOS -программист 40 000 грн

Если же исключить зарплаты программистов, больше всего зарабатывают водители и менеджеры по продажам.

Менеджер по продажам – 25 000 грн.

Грузчик – 12 600 грн.

Охранник – 9900 грн.

Продавец-консультант – 11 000 грн.

Фасовщик – 12 000 грн.

Мастер маникюра – 12 500 грн.

Швея – 17 000 грн.

Кладовщик – 9000 грн.

Водитель такси – 25 000 грн.

Водитель – 13 500 грн.

Официант – 11 000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Справка Finance.ua:

Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.