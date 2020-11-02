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Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

Кто в Украине зарабатывает более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине за октябрь 2020 года список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Программисты могут рассчитывать на доход более 62,5 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

  • C++ программист 62 500 грн
  • Программист Java 54 000 грн
  • Net-программист 50 000 грн
  • Python-программист 50 000 грн
  • Тим лидер 50 000 грн
  • Magento-программист 49 800 грн
  • Full stack программист 40 000 грн
  • Web-аналитик 40 000 грн
  • IOS-программист 40 000 грн

Если же исключить зарплаты программистов, больше всего зарабатывают водители и менеджеры по продажам.

  • Менеджер по продажам – 25 000 грн.
  • Грузчик – 12 600 грн.
  • Охранник – 9900 грн.
  • Продавец-консультант – 11 000 грн.
  • Фасовщик – 12 000 грн.
  • Мастер маникюра – 12 500 грн.
  • Швея – 17 000 грн.
  • Кладовщик – 9000 грн.
  • Водитель такси – 25 000 грн.
  • Водитель – 13 500 грн.
  • Официант – 11 000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Справка Finance.ua:

  • Количество безработных, находившихся на учете в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 октября 2020 года выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 443 тыс. лиц.
  • Рост минималки в 2021 году будет стоить Украине десятки миллиардов гривен. Повышение пройдет в два этапа: с 1 января 2021 года – до 6000 гривен. С 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

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По материалам Обозреватель
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