Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИ

В Украине могут обязать всех работодателей официально оформлять сотрудников, если в их работе есть хотя бы три из семи предложенных признаков.
В Кабинете министров нашли новый способ бороться с нелегальной занятостью и злоупотреблением трудовыми договорами.
Проект документа, который внесет соответствующие изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ), опубликовала на своем сайте Федерация профсоюзов. Автор законопроекта – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В министерство регулярно поступают жалобы на работодателей, которые отказываются официально оформлять сотрудников, а взамен предлагают подписать договор трудового подряда или работать вовсе нелегально, говорится в пояснительной записке. С договором трудового подряда работодатель не обязан платить все налоги за сотрудника, гарантировать ему больничный, отпуск. Уволить могут в любой момент.
Проанализировав КЗоТ, в ведомстве пришли к выводу, что отказ оформлять на полный рабочий день вполне вписывается в рамки закона. И чтобы исправить ситуацию, разработали изменения. По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день.
Признаки трудовых отношений:
Также договоры подряда запретят подписывать с работниками, которые будут выполнять работы в опасных для здоровья условиях, на работах с вредными условиями или там, где есть потребность в профессиональном отборе. В таком случае привлекать можно будет или сотрудников на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, или физлиц-предпринимателей.
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