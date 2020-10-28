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Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИ

Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИ

В Украине могут обязать всех работодателей официально оформлять сотрудников, если в их работе есть хотя бы три из семи предложенных признаков.

В Кабинете министров нашли новый способ бороться с нелегальной занятостью и злоупотреблением трудовыми договорами.

Проект документа, который внесет соответствующие изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ), опубликовала на своем сайте Федерация профсоюзов. Автор законопроекта – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В министерство регулярно поступают жалобы на работодателей, которые отказываются официально оформлять сотрудников, а взамен предлагают подписать договор трудового подряда или работать вовсе нелегально, говорится в пояснительной записке. С договором трудового подряда работодатель не обязан платить все налоги за сотрудника, гарантировать ему больничный, отпуск. Уволить могут в любой момент.

Проанализировав КЗоТ, в ведомстве пришли к выводу, что отказ оформлять на полный рабочий день вполне вписывается в рамки закона. И чтобы исправить ситуацию, разработали изменения. По новому проекту работодатель обязан принять на работу, если есть хотя бы три из семи признаков официального трудоустройства на полный рабочий день.

Признаки трудовых отношений:

  • сотрудник лично выполняет профессиональные задачи под наблюдением того, в интересах кого выполняется задача;
  • работа постоянная и обычно не предусматривает конкретного результата за определенный период времени;
  • работа выполняется на согласованном рабочем месте, выполняется график и трудовой распорядок;
  • сотруднику обеспечивают условия труда (инструменты, оборудование и т.д.);
  • систематически выплачивается вознаграждение за работу;
  • работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени;
  • сотруднику компенсируют командировки и другие расходы, связанные с выполнением задач.

Также договоры подряда запретят подписывать с работниками, которые будут выполнять работы в опасных для здоровья условиях, на работах с вредными условиями или там, где есть потребность в профессиональном отборе. В таком случае привлекать можно будет или сотрудников на полный рабочий день и с полным официальным оформлением, или физлиц-предпринимателей.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Гоструда разъяснило, может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно. ФЛПы имеют право заключать трудовые договоры на одном или на нескольких предприятиях, учреждениях или организациях одновременно, если это не противоречит законодательству или коллективному договору и осуществляется по соглашению сторон.

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По материалам Finance.UA
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