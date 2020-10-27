Межбанк: пятница прошла несколько драматично

Последний рабочий день октября прошел активно и даже несколько драматично на нашем валютном рынке. В начале сессии клиенты и сами банки опасались выхода на торги вчерашнего отложенного спроса на валюту.

Эти покупатели вышли на рынок, но особого давления на рынок не оказали и первую половину дня все было относительно спокойно. С утренних 28,44/28,46 гривен – доллар остановился на отметке 28,44/28,455 к 11 часам и на уровне 28,445/28,46 гривен к 12:00 и уже до самого обеда. Клиенты постепенно закрывали свои сделки и основная часть банкиров уже собиралась вздохнуть спокойно – редкий случай, когда конец месяца проходил так тихо. Но не тут то было.

После обеда на торги стали выходить те, кто до последней минуты ждал проседания курса, но не дождался этого и те, кто уже просто закрывал остатки своих внешних расчетов в валюте на отчетную дату. Это быстро увеличило спрос, а вот предложение уже явно выдохлось. За счет спекулятивного разогрева рынка – котировки быстро пошли вверх. В 15:00 долларом уже торговали по 28,47/28,49 гривен и напряжение только нарастало.

НБУ пришлось спешно выходить с незапланированной продажей по 28,505 гривен, чтобы погасить ажиотаж. Он продал порядка $17-20 млн, чтобы успокоить разнервничавшихся покупателей.

Пока регулятор присутствовал на межбанке – котировки еще держались в этих пределах. Но как только он ушел – на единичных сделках запоздавший спрос в последний день месяца сделал свое дело и продавцы подтянули курс до 28,495/28,515 к 16 часам и до 28,50/28,52 гривен к концу сессии.

Главные события 30 октября на межбанке:

1. Доллар вырос с утренних 28,44/28,46 до 28,50/28,52 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк выходил на рынок с продажей валюты во второй половине дня по 28,505 гривен и продал, по оценкам участников торгов, порядка $17-20 млн.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4412 гривен, а официальный на 2 ноября установлен на отметке 28,4507 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,45 / 28,47

евро – 33,22 / 33,23

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1658 / 1,1660

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