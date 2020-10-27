Подорожание газа: 5 способов экономии

Украинцы должны платить рыночную цену за газ, которая устанавливается ежемесячно. И вот уже четвертый месяц подряд газ дорожает. Причем в ноябре повышение во многих регионах оказалось весьма ощутимым – 25-30%.
Для жителей городских квартир, которые используют газ только для приготовления еды, плата за газ – самая маленькая среди всех коммунальных услуг, поэтому повышение тарифов на газ их мало волнует.
А вот для жителей частных домов расходы на газ – самые серьезные. И каждое повышение тарифов заставляет их задумываться над тем, можно ли как-то сэкономить?
Найти оператора с более дешевым тарифом
Одним из преимуществ открытого рынка газа является возможность выбирать оператора. Ведь подключаться можно даже к поставщику из другого региона.
Сегодня разброс тарифов довольно ощутимый. В ноябре самый дешевый газ будет у “Мегаватт Энерго” (Киев) – 6,22 грн за кубометр (с НДС), а самый дорогой – у “Запорожгазсбыт” – 8,9 грн/1 куб. м.
Правда, прежде чем делать выбор, стоит поинтересоваться, есть ли у газопоставляющей компании клиентская инфраструктура (представительства, колл-центры, онлайн-оформление и т. д.). Чтобы не пришлось ради копеечной экономии на тарифе тратиться на поездки в другой регион, чтобы решить вопросы с договором и т. п.
Поищите лучший тарифный пакет
Также можно поинтересоваться разными пакетами у одного поставщика. Например, “Нафтогаз Украины” предлагает своим клиентам месячный и годовой тариф. Последний дороже, но он гарантирует стабильную цену газа на год.
Например, в октябре месячный тариф “Нафтогаза” для населения составлял 4,7 грн за кубометр, а годовой – 5,24 грн. Но те, кто подписался на годовой тариф, в ноябре заплатят меньше других. Потому что месячный тариф в ноябре вырос уже до 6,33 грн_куб. м.
Сократите потери тепла
Очередное повышение тарифа – повод провести ревизию своего дома на предмет теплопотерь. Конечно, когда за окном +10 градусов, щели и сквозняки не сильно скажутся на количестве сжигаемого газа. Но если на улице минусовая температура, теплопотери могут “съедать” до 25% расходуемого газа.
Поставьте теплоотражающие экраны на стены позади радиаторов, чтобы они обогревали только внутреннее пространство дома, а не стену.
Топите только там, где нужно
В каждом доме, наверное, есть более холодные и более теплые комнаты. И часто ради того, чтобы хорошо обогреть “холодную” комнату, просто открывается вентиль сильнее. При этом в “теплых” комнатах наступает “Африка”, из-за чего приходится чаще проветривать эти комнаты, выпуская драгоценное тепло наружу.
Замените котел и другое оборудование на более выгодное и экономное.
Старые радиаторы отдают меньше тепла, поскольку из-за накипи и мусора пропускают меньше теплоносителя. Заменив их на новые, можно получить больше тепла при меньшем потреблении газа.
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