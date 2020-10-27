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В Украине растет популярность безналичных расчетов карточками в интернете

В Украине растет популярность безналичных расчетов карточками в интернете

За 9 месяцев 2020 года доля безналичных расчетов карточками в интернете увеличилась почти до 30% от общей суммы всех безналичных операций, совершенных с платежными карточками. По итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 27%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке по итогам конференции Global Payments Day 2020 со ссылкой на заместителя председателя Нацбанка Алексея Шабана.

Шабан также отметил, что в среднем ежегодно доля безналичных операций по платежным картам увеличивается на 5 процентных пунктов (п. п.). Карантинные ограничения не привели к очень резкому повышению этого показателя, однако по итогам 9 месяцев 2020 г. он вырос до 55,2% против 49,7% за такой же период прошлого года.

Наибольшая сумма безналичных операций традиционно приходится на переводы с карты на карту (р2р) – 42,2%.

При этом, по словам заместителя председателя НБУ, пандемия несколько изменила привычки украинцев относительно видов платежных карточек для безналичных расчетов.

На 1 октября 2020 г. в Украине почти 40% активных платежных карт – бесконтактные или токенизированные (на 1 апреля 2020 г. их было около 30%), а в 85% торговых pos-терминалов можно осуществить бесконтактную оплату.

Справка Finance.ua

  • За 9 месяцев 2019 г. количество бесконтактных и токенизированных платежных карт выросло в Украине на 70%. До этого только 22% активных карт в Украине были бесконтактными.

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По материалам УКРИНФОРМ
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