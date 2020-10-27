🎃 Сможете ли сделать так, чтобы кредит не оказался для вас настоящим ужасом? (тест)

В условиях пандемии, сокращений, понижений заработных плат и в то же время огромного выбора размытых кредитных предложений от банков и МФО, каждому из нас важно быть особенно бдительными при оформлении займов. Тем более, что часто люди, которые вовсе не разбираются почему-то уверенно заявляют о кредитах, как о вселенском зле.
Мы против темного средневековья, факельных шествий, и отсутствия финансовой грамотности. Поэтому, решили подготовить для читателей Finance.ua тест, который поможет подходить к оформлению любого кредита с умом.
Чтобы займы в итоге не становились для вас кошмаром, и не превращали никого в зомби. 😉
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