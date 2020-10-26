В Украине будут выплачивать адресную помощь семьям погибших на востоке добровольцев

В среду, 28 октября, Кабинет Министров принял решение о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи и социальных выплат (пенсии или пособия).
Об этом сообщает правительственный портал.
Размер пособия:
Адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, определенного законом (17 120 грн до 01.12.2020, а с 01.12.2020 – 17 690 грн).
Когда получат доплаты:
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