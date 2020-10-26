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В Украине будут выплачивать адресную помощь семьям погибших на востоке добровольцев

В Украине будут выплачивать адресную помощь семьям погибших на востоке добровольцев

В среду, 28 октября, Кабинет Министров принял решение о предоставлении членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований адресной помощи и социальных выплат (пенсии или пособия).

Об этом сообщает правительственный портал.

Размер пособия:

  • размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7 800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6 100 гривен каждому.

Адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, определенного законом (17 120 грн до 01.12.2020, а с 01.12.2020 – 17 690 грн).

Когда получат доплаты:

  • адресную помощь члены семей получат в ноябре с доплатой с августа 2020 г., как было предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 03.08.2020 № 674 “О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц”.

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По материалам Finance.UA
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