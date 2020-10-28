6 тысяч вакансий: в Украине вырос спрос на IT-специалистов

В сентябре 2020 года количество открытых IT-позиций достигло почти 6 тысяч, что стало рекордным показателем за последние 3 года. Так, с апреля спрос на айтишников вырос вдвое, по сравнению с сентябрем прошлого года – на 20%, а с этим же месяцем 2018 года – на 35%, что свидетельствует о возобновлении роста индустрии.
Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.
“Рынок IT начал восстанавливаться. Только компания GlobalLogic открыла в сентябре в Украине более 600 позиций, в том числе и удаленно в Днепре. Одним из ключевых направлений поиска специалистов является С++. Знание этого языка программирования необходимо для создания комплексных программных решений, именно поэтому специалисты со знанием C++ востребованы сейчас и будут в будущем”, – прокомментировал вице-президент GlobalLogic Денис Балацко.
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