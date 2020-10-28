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6 тысяч вакансий: в Украине вырос спрос на IT-специалистов

6 тысяч вакансий: в Украине вырос спрос на IT-специалистов

В сентябре 2020 года количество открытых IT-позиций достигло почти 6 тысяч, что стало рекордным показателем за последние 3 года. Так, с апреля спрос на айтишников вырос вдвое, по сравнению с сентябрем прошлого года – на 20%, а с этим же месяцем 2018 года – на 35%, что свидетельствует о возобновлении роста индустрии.

Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

“Рынок IT начал восстанавливаться. Только компания GlobalLogic открыла в сентябре в Украине более 600 позиций, в том числе и удаленно в Днепре. Одним из ключевых направлений поиска специалистов является С++. Знание этого языка программирования необходимо для создания комплексных программных решений, именно поэтому специалисты со знанием C++ востребованы сейчас и будут в будущем”, – прокомментировал вице-президент GlobalLogic Денис Балацко.

Популярные вакансии:

  • лидером стал запрос на frontend-разработчиков – 731 позиция в сентябре;
  • также наблюдался скачок открытых позиций в BigData. В сентябре открыли 20 предложений, когда средний показатель последние 3 года был на уровне 3-4 позиции в месяц;
  • популярными остаются специалисты NET, Java, Python и C++ для Senior и Middle позиций. Последние три языка уже несколько лет подряд являются лидерами международного рейтинга Международного института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Популярность IT-специальности:

  • с 2018 года количество абитуриентов, выбравших эту сферу будущей профессией, увеличилось на 20%;
  • в этом году они составили 15% от всех, кто подал документы в вузы.

Справка Finance.ua:

  • Украина упростила требования для иммиграции иностранных IT-специалистов.
  • Во второй половине лета 2020 года количество предложений о работе несколько упало по сравнению с первой половиной сезона. Однако были сферы и отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост иногда даже на 50%.

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По материалам Finance.UA
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