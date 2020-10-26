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Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНС

Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили об изменениях, которые были внесены в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденную приказом МФУ от 20.04.2015 № 449.

Что изменилось:

  • уточнен порядок взыскания задолженности с плательщиков. Отныне, если по данным документальных проверок будет доначислен ЕСВ, то контролирующий орган будет принимать требование об уплате долга (недоимки) не в течение 10, а в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем вручения плательщику акта проверки;
  • при этом в разделы VI и VII Инструкции № 449 внесены уточнения, что требование об уплате долга (недоимки) по единому взносу, выставленное по результатам документальной проверки, высылается (вручается) плательщику в порядке, определенном ст. 42 НКУ. Такая норма существует в ст. 25 Закона о ЕСВ с 1 июля 2020 года. Но на нее стоит обратить внимание! Ведь текущая редакция ст. 42 НКУ предполагает возможность отправлять такие требования в электронной форме, однако на практике это пока не работает*;

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  • если плательщик ЕСВ на конец календарного месяца имеет недоимку по уплате взноса или долги по уплате финансовых санкций, то требование об уплате долга (недоимки) будет направлено (вручено) плательщику ЕСВ не в течение 10, а в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, выросла или частично уменьшилась сумма недоимки по уплате ЕСВ или задолженности по уплате финансовых санкций.

Еще одно уточнение касается сумм недоимки. Ранее существовала такая норма: когда применяли штрафы по недоимке, принимали одно решение на всю сумму уплаченной (погашенной) недоимки независимо от периодов и количества случаев уплаты за указанные периоды.

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Теперь в случае применения штрафов за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса будет принято одно решение на всю сумму уплаченной (погашенной) недоимки независимо от периодов и количества случаев уплаты за указанные периоды, однако при этом недоимка за каждый такой период должна быть полностью оплачена (погашена).

Но тут понятно, что уплата штрафа и пени не освобождает плательщика от обязанности уплатить долг (недоимку) по ЕСВ.

Напомним, с 1 сентября 2020 года минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грн х 22%) и 3300 грн за квартал.

По материалам Finance.UA
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