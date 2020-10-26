Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили об изменениях, которые были внесены в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденную приказом МФУ от 20.04.2015 № 449.
Что изменилось:
Еще одно уточнение касается сумм недоимки. Ранее существовала такая норма: когда применяли штрафы по недоимке, принимали одно решение на всю сумму уплаченной (погашенной) недоимки независимо от периодов и количества случаев уплаты за указанные периоды.
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Теперь в случае применения штрафов за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса будет принято одно решение на всю сумму уплаченной (погашенной) недоимки независимо от периодов и количества случаев уплаты за указанные периоды, однако при этом недоимка за каждый такой период должна быть полностью оплачена (погашена).
Но тут понятно, что уплата штрафа и пени не освобождает плательщика от обязанности уплатить долг (недоимку) по ЕСВ.
Напомним, с 1 сентября 2020 года минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грн х 22%) и 3300 грн за квартал.
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