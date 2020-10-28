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В Швейцарии обвалились продажи шоколада

В Швейцарии обвалились продажи шоколада

Продажи швейцарского шоколада упали на 14,3% за первые восемь месяцев этого года из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Продажи упали главным образом потому, что рестораны, гостиницы и туристы покупали меньше швейцарского шоколада. Шоколад из альпийской страны известен такими брендами, как Lindt и Toblerone.

Снижение было еще более заметным в последние четыре месяца отчетного периода, составив 21,5%, причем пострадали как внутренние продажи, так и экспорт, заявили в отраслевой ассоциации Chocosuisse.

Более 70% швейцарского шоколада экспортируется, причем бизнес особенно пострадал этим летом из-за спада в сфере путешествий и туризма, сообщила ассоциация, в число членов которой входят Barry Callebaut и Lindt & Spruengli.

“На этих важных рынках не видно ни одного восстановления даже в долгосрочной перспективе”, – отметили в Chocosuisse.

За восемь месяцев внутренние продажи швейцарского шоколада также упали, в то время как импорт шоколада, произведенного за рубежом, увеличился, заявила Ассоциация, критикуя высокие цены на сырье в Швейцарии из-за “протекционистских регулирований”.

В 2019 году объем продаж шоколадной промышленности Швейцарии составил 1,787 миллиарда швейцарских франков (1,97 миллиарда долларов).

По материалам Економічна Правда
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