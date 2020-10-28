Автоэксперты назвали надежные б/у автомобили

Покупка б/у автомобиля — это всегда риск. Ведь новый владелец приобретает не только транспортное средство, но и по факту получает в наследство все проблемы, связанные с обслуживанием авто. Автомобильные эксперты carVertical опубликовали рейтинг наиболее надежных марок подержанных автомобилей, которые ломаются реже остальных.
Пятое место – Mazda
Производители этих автомобилей используют передовые технологии, которые максимально снижают риск попасть в ДТП, серьезно травмироваться и повредить автомобиль. Вместе с тем у владельца могут возникнуть проблемы с отказом ABS и поломками турбин на дизельных двигателях Skyactive D.
Четвертое место — Nissan
Эта компания концентрируется на безопасности. Производители внедряют технологии обзора на 360 градусов, а также интеллектуальной мобильности. Среди проблем, которые все же могут возникнуть, – отказ теплообменника АКПП и коррозия центральной направляющей шасси.
Третье место – Volkswagen
Эту марку автомобиля автоэксперты считают достаточно долговечной. Они прочные, но со временем владельцы могут столкнуться с тем, что из строя выйдет механическая коробка передач, либо же возникнут неполадки в системах ABS/ESP.
Второе место – Hyundai
Главным плюсом этой марки эксперты считают максимальную безопасность. Ведь производят машины из сверхпрочной стали. Слабые стороны автомобилей — лобовые стекла и задний подрамник, который поражает коррозия.
Первое место — KIA
Автомобили этой марки оснащены передовыми системами безопасности. Однако во время эксплуатации владелец может столкнуться с поломкой электроусилителя руля, проблемами с катализатором и неисправностью стояночного тормоза.
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