Bentley станет "дочкой" Audi

В концерне Volkswagen AG продолжается масштабная реорганизация.

Как сообщает издание Automobilwoche со ссылкой на собственные источники в немецкой компании, концерн планирует сделать Bentley дочерней компанией другого своего подразделения – Audi.

Известно, что модели Bentley последующих поколений хотят полностью унифицировать с агрегатами и платформами Audi.

Как уточняет источник, такую перестановку якобы задумал Герберт Дисс, исполнительный директор Volkswagen AG.

Компания Audi начнет контролировать финансовые и технические активы Bentley уже в 2021 году.