Bentley станет "дочкой" Audi

В концерне Volkswagen AG продолжается масштабная реорганизация.
Как сообщает издание Automobilwoche со ссылкой на собственные источники в немецкой компании, концерн планирует сделать Bentley дочерней компанией другого своего подразделения – Audi.
Известно, что модели Bentley последующих поколений хотят полностью унифицировать с агрегатами и платформами Audi.
Как уточняет источник, такую перестановку якобы задумал Герберт Дисс, исполнительный директор Volkswagen AG.
Компания Audi начнет контролировать финансовые и технические активы Bentley уже в 2021 году.
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