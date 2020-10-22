Интернет от Илона Маска заработает до конца этого года

Компания SpaceX находится в шаге от запуска Starlink – проекта спутниковой сети нового поколения, в рамках которой компания Илона Маска намеревается обеспечить широкополосным доступом в сеть весь мир. И вот сейчас появилось еще одно свидетельство приближения этого важного для космической индустрии события – SpaceX добавила приложение Starlink в каталог магазина Apple App Store.
“24 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink в рамках юбилейной (100-й) миссии с момента первого успешного запуска Falcon 1 в 2008 году. Именно миссия Starlink 14 v1.0 должна была ознаменовать старт более широкого тестирования сети Starlink”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что запуск официального клиентского приложения Starlink для iOS – явное свидетельство скорого старта публичного бета-теста. Приложение предназначено для простой и удобной настройки подключения к сети Starlink, тестирования скорости и устранения проблем с подключением. В каталоге Google Play Store приложение Starlink пока отсутствует.
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