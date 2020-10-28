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Самые популярные криптовалюты для инвестирования (инфографика)

Самые популярные криптовалюты для инвестирования (инфографика)

Европейские институциональные инвесторы проявляют интерес к цифровым валютам — многие из них уже вложили или собираются вложить часть активов в криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные отчета Cointelegraph.

В ходе исследования аналитики опросили 55 институциональных инвесторов, включая банки, управляющие активами организации и пенсионные фонды из Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Общий объем активов под управлением респондентов — более 719 млрд евро.

36% опрошенных уже инвестировали в криптоактивы. Большинство из них держит в криптовалютах менее 10% находящихся под управлением активов.

Наибольший всплеск интереса со стороны институционалов зафиксирован в 2018 году — тогда многие решили инвестировать в криптовалюты.

Самыми популярными валютами среди институциональных инвесторов остаются биткоин и Ethereum. В стейблкоины вложились 19% опрошенных.

Среди тех 64% респондентов, кто пока не инвестировал в криптовалюты, 39% планируют это сделать.

«В результате 61,15% опрошенных профессиональных инвесторов либо уже владеют цифровыми активами, либо планируют их покупку в будущем», — отметили исследователи.

Наибольшую заинтересованность будущих инвесторов вызывают биткоин и security-токены.

По материалам Forklog
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