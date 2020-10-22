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Дебиторская задолженность Минобороны достигает 9 миллиардов

Дебиторская задолженность Минобороны достигает 9 миллиардов

По состоянию на 31 августа 2020 года дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 млрд грн, из которой просроченная – 2,4 млрд грн.

Об этом говорится в письме Министерства обороны в Кабинет Министров Украины, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В письме также говорится о том, что на 31 августа 2020 года из общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, идет согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформление.

Скриншот письма

В Минобороны отмечают, что во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством обороны ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.

Кроме того, в течение августа 2020 года Министерством обороны было получено на условиях авансирования предметы закупки и погашена дебиторская задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:

19,85 млн грн – продукция (работы, услуги) получена в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов;

21,56 млн грн – поставка продукции (выполнение работ, оказание услуг) проведена раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.

Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена ​​продукция (выполнены работы, оказаны услуги) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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