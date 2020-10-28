Как быстро можно сменить имя, фамилию и отчество

Каждый украинец, достигший 16-летнего возраста, может сменить имя, фамилию и отчество, согласно действующему законодательству.
Об этом сообщило Министерство юстиции Украины на своей странице в Фейсбуке.
Три варианта, когда можно сменить фамилию и отчество:
Заявление о смене имени принимает и ведет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. Если же гражданин Украины на постоянной основе живет за границей, то эта функция возлагается на дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.
Можна получить отказ в смене паспортных данных в четырех случаях:
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