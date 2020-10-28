Tesla за два года инвестирует в производство электрокаров до $12 миллиардов

Компания Tesla Илона Маска планирует за следующие два года инвестировать до 12 миллиардов долларов США в свои новые электрокары и заводы по изготовлению батарей.
Об этом сообщает портал Electrek.
По словам финансового директора компании Закари Киркхорна, в 2021 и 2022 гг. Tesla вложит от 4,5 до 6 млрд долл. США ежегодно.
Сами же деньги пойдут на развертывание новых производственных мощностей на нескольких строящихся и разрабатываемых заводах.
«Мы одновременно наращиваем мощности новых продуктов, таких как (электрокары. – Ред.) Model Y и Solar Roof (солнечные панели. – Ред.), строим производственные мощности на трех континентах и экспериментируем с разработкой и производством новых технологий по аккумуляторам. Темпы расходов нашего капитала могут меняться в зависимости от приоритетов среди проектов», – отметил Киркхорн.
Компания ожидает, что нынешние капитальные затраты составят от 2,5 до 3,5 млрд долл. США.
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